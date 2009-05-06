Украина не может быть «буферной зоной» между РФ и ЕС

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в современных условиях Украина не может быть так называемой «буферной зоной» между Россией и Евросоюзом.

Об этом он заявил сегодня в Алуште во время Вторых международных ялтинских чтений «Смешанная экономика – ХХI век», сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен».

По его словам, «союз трех» будет существовать, даже если Украина в перспективе присоединится к Евросоюзу. «Членство Украины в ЕС - это далекая цель, но на пути к этой цели нам необходимо еще много сделать в диалоге Украина-Россия и Украина-ЕС», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он добавил: «Мы четко понимаем, что, например, энергетический вопрос без тройственного союза решить невозможно, а также и вопрос энергетической безопасности». По его мнению, решение всех проблем нужно искать «только в диалоге» при участии потребителя, транзитера и поставщика.

Лидер «Фронта перемен» убежден, что Украина важна для европейской системы безопасности и интеграционной системы ЕС.

«Я не вижу никакого повода говорить об Украине как о буферной зоне. В то же время, если есть дискуссия о необходимости внедрения новой системы безопасности, то для начала необходимо определиться – кто враг и что подразумевается под этой системой», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, «это ведь не только танки и самолеты, поскольку в глобальном измерении есть более весомые пункты безопасности – охрана здоровья, демографические вопросы, экология и прочее».

А.ЯЦЕНЮК считает, что для Украины «важно определиться», поскольку «мы не можем быть между кем-то». «Нас не будут сжимать тогда, когда мы будем внутренне сильны», - добавил лидер «Фронта перемен».

Он отметил, что финансовый кризис показал неэффективность созданных десятилетия назад международных организаций. «Мировые организации потеряли свою былую силу, как когда-то Лига Наций. В первую очередь потому, что они не смогли предотвратить мировой кризис, а также разработать эффективные инструменты, позволяющие его остановить», - считает А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, 5-7 мая в Алуште проходят Вторые международные ялтинские чтения «Смешанная экономика - XXI век», организованные Мировым институтом международного развития. На повестке дня - выработка решений для преодоления экономического кризиса, гармонизация отношений в треугольнике Украина-ЕС-Россия.