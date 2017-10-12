"Нафтогаз" с начала года увеличил импорт газа из Европы в полтора раза

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 9 месяцев 2017 года импортировала из Европы 7,1 миллиарда кубометров газа, что на 2,4 миллиарда кубометров, или на 53%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в этом году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии. Ни одна из этих компаний не поставила больше 30% объема импортированного газа.

Сообщается, что в январе-сентябре этого года "Нафтогаз" всего закупил 17,5 миллиарда кубометров газа, что на 3,1 миллиарда кубометров больше, чем за 9 месяцев предыдущего года.

В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 41%, у "Укргазвыдобування" было закуплено 59%.

"Закупленный у "Укргазвыдобування" газ в полном объеме используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для предоставления услуг по отоплению и снабжению горячей водой населения и религиозных организаций. Кроме того, необходимые объемы импортируемого газа "Нафтогаз" направляет на обеспечение остальных потребностей бытовых потребителей в газе и тепле. При этом "Нафтогаз" не поставляет газ непосредственно населению. В то же время закупленный компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбыты) согласно постановлению КМУ от 22 марта 2017 №187", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

В прошлом году Украина сократила потребление газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.