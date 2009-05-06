Украина сократила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2009 года сократили добычу рядового угля на 12,8% или на 3,444 млн. тонн - до 23,486 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины .

Добыча коксующегося угля за четыре месяца т.г. сократилась на 16,8% или 1,633 млн. тонн – до 8,060 млн. тонн, энергетического – тоже снизилась на 10,5% или на 1,810 млн. тонн – до 15,425 млн. тонн.

При этом добыча угля в апреле сократилась на 5,3% или на 319 тыс. тонн - до 5,625 млн. тонн, по сравнению с мартом т.г.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-апреле 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 4,4% или на 566,5 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 6,9% (на 208,2 тыс. тонн), энергетического – на 3,6% (на 358,3 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-апреле т.г. добыли 12,894 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося 3,034 млн. тонн, энергетического – 9,859 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8% или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.