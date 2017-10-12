Срок планирования ремонтов на АЭС увеличен с одного года до четырех лет

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" увеличили срок планирования ремонтных кампаний на энергоблоках атомных электростанций до четырех лет с одного года, что дало возможность прогнозировать объем выработки электроэнергии атомной генерацией на более длительный срок.

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Об этом сообщил глава Минэнергоугля Игорь Насалик во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на котором рассматривалась ставка тарифа на электроэнергию от "Энергоатома" на 2018 год.

"Нам удалось перейти от рассмотрения однолетней программы. Мы составили программу ремонтной площадки на четыре года, что дает возможность сегодня прогнозировать, сколько будет генерироваться компанией электроэнергии в 2019, 2020 годах", - сказал министр.

Также он добавил, что за январь-сентябрь этого года "Энергоатому" удалось в 3,5 раза сократить количество аварийных ситуаций в атомной энергетике.

Как сообщал УНИАН, график ремонтов, и как результат, остановки энергоблоков АЭС очень сильно влияет на долю атомной генерации в общем балансе производства электроэнергии. При условии, что атомная генерация является самой дешевой, увеличение ее количества позволяет снизить оптовую рыночную цену на электроэнергию. Поэтому график ремонтов блоков АЭС очень важен для определения ценообразования на рынке и прогнозирования производства электроэнергии.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.