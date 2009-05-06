Остановлены работы в 8 лавах шахт Донбасса

Специалисты Донецкого горного округа Госгорпромнадзора запретили ведение работ в 8 лавах и в 15 из 27 обследованных подготовительных забоев на шахтах центрального района Донбасса.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, работы приостановлены из-за выявленных нарушений паспортов крепления кровли, пылегазового режима забоев, необеспеченности забоев расчетным количеством воздуха и тому подобное. Разрешения на возобновление работ угледобывающие предприятия будут получать лишь при условии полного устранения выявленных нарушений.

Целевая проверка шахт центрального района Донбасса начата 5 мая после аварии на шахте «Новодзержинская», на которой в результате обрушения породы 4 мая были заблокированы в лаве 9 горняков.