Нацкомиссия одобрила проект снижения тарифа "Укрэнерго" на 19%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект решения о снижении средневзвешенного тарифа для государственной компании-оператора Объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" на 2018 год на 19%, до 5,612 копейки/кВт-ч.

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Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Согласно одобренному решению, тариф "Укрэнерго" на первый квартал 2018 года составит 4,018 копейки/кВт-ч (без НДС), на второй – 7,179 копейки/кВт-ч (без НДС), на третий – 5,748 копейки/кВт-ч (без НДС), на четвертый – 5,784 копейки/кВт-ч (без НДС).

Плановое поступление электроэнергии в магистральные и межгосударственные сети "Укрэнерго" на 2018 год запланировано в объеме 115 миллиарда кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза – до 3 миллиардов гривень. Чистый доход компании в 2016 году увеличился на 32% – до 7,174 миллиарда гривень, валовая прибыль увеличилась на 43% – до 4,989 миллиарда гривень.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.