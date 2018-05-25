Аверс по-украински: Москва или Брюссель?…

Президент Украины Виктор Ющенко 5 мая на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей украинской власти относительно дальнейшего продвижения идеи создания Евразийского нефтетранспортного коридора, потребовал от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим. Но эти самые «ветви» продолжают гнуться под ураганом политических страстей в прямо противоположные стороны. Так, министр топлива и энергетики Юрий Продан 6 мая заявил, что нефти для перехода «Одесса-Броды» на аверс нет. В ответ уполномоченный Президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский отметил, что «хотел бы предостеречь министра Продана. Говорить, что нет нефти в то время, когда Президент Азербайджана заявляет, что нефть есть… До чего мы уже дошли”. Действительно, дальше некуда – эксперты единодушно заявляют о необходимости прямого использования нефтепровода, что обосновано экономически и технологически, но политическая целесообразность, похоже, снова возьмет верх над логикой, а нефтепровод так и останется повернутым своей торцевой частью к Европе…

Задом наперед, или сила привычки

Как известно, использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект планировался для диверсификации поставок нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и развития транзитных возможностей страны. Строительство «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Нефтепровод должен был прокачивать ежегодно 9-14 миллионов тонн каспийской нефти в Европу. Практически сразу после завершения строительства руководство Азербайджана подтвердило свою готовность обеспечить нефтепровод нефтью, однако в июне 2004 года правительство Украины приняло решение использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении. Доискиваться причин такого неожиданного решения долго не приходится, так как совершенно ясно, что оно выгодно только одной стороне – российской, которая всеми силами старается обезопасить себя от конкурентов на европейском рынке энергоносителей. Пять лет использования нефтепровода «Одесса-Броды» в режиме реверса лишний раз доказывают, насколько сильно влияние России на украинских политиков, вне зависимости от того, какие идеи они декларируют.

Естественно, понимает это и Президент. «Я понимаю, какие там политические подтексты были и остаются, чтобы блокировать это решение, но сегодня я обращаюсь к здравому смыслу и к национальным интересам. И я убежден, что у правительства найдется мужество и мудрость принять соответствующее решение», - заявил Президент на совещании. Он напомнил, что во время последней встречи, 9 апреля, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил готовность азербайджанской стороны обеспечить поставки каспийской нефти для потребностей украинского и европейского рынков. По словам В.Ющенко, И.Алиев тогда говорил и о готовности предоставить нефть для технологических нужд по запуску нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

В этой связи В.Ющенко напомнил, что 24 апреля в Варшаве было утверждено технико-экономическое обоснование (ТЭО) нефтепровода «Одесса-Броды». А самое главное - Президент подчеркнул, что ТЭО должно быть презентовано на заседании Еврокомиссии, запланированном на 7 мая.

Казалось бы, для Украины все складывается как нельзя лучше – Азербайджан обещает обеспечить поставки нефти, Европа готова принять, а Украине остается только получать причитающиеся за транзит деньги. Но дело в том, что такая ситуация сложилась не вчера и не год назад, она оставалась таковой практически с момента сдачи нефтепровода в эксплуатацию, но он как работал в реверсном режиме, так и работает.

Аверс «Одесса-Броды» - не смешной анекдот для Европы

Аверс «Одесса-Броды» - не последний вопрос для Европы. Как отметил директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, «в соответствующем документе Европейской комиссии от 13 мая 2003 года проект Одесса-Броды был внесен в число приоритетных для Евросоюза в условиях расширения ЕС. Таким образом, позитивная оценка проекта со стороны ЕС была получена давным-давно, другое дело, что украинская сторона проявила себя крайне непоследовательно, запустив нефтепровод в реверсном режиме. Однако возможность перехода на аверс была всегда. Последний раз бизнес-план запуска нефтепровода в аверсном режиме был согласован с Европейской комиссией в мае 2006 года, но потом в Украине произошла смена правительства, и новый премьер Виктор Янукович положил этот проект в долгий ящик. При этом работа «Одесса-Броды» в реверсном режиме была пролонгирована и по умолчанию со стороны Секретариата Президента. Стоить отметить, что и в 2006 году Азербайджан гарантировал поставки своей нефти. Сейчас мы видим финал процесса, длившегося два с половиной года. Есть очередной бизнес-план, который подтверждает, что проект аверсного использования нефтепровода экономически рентабелен, что и так было ясно. В Центральной Европе (Словакия, Венгрия, Польша) есть рынок потребления каспийской нефти. Чехия готова брать азербайджанскую нефть, поставляемую транзитом через Словакию, еще с 2003 года».

По мнению эксперта, в очередной раз представляя в Брюсселе бизнес-план аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды», Украина будет выглядеть просто смешно.

«В своем обращении к Кабмину Виктора Ющенко говорит о том, что «у правительства найдется мужество и мудрость принять соответствующее решение». К сожалению, ни мудрости, ни мужества у правительства не найдется. Я хотел бы ошибиться, но, учитывая, что приближаются выборы, ни правительству, ни возглавляющему его премьеру перевод нефтепровода в аверсный режим абсолютно не нужен. Причина очень простая – на кануне выборов в Украине снова разыгрывается карта поиска благосклонности со стороны российского руководства. Это единственная причина, так как ни экономических, ни технологических предпосылок для сохранения работы «Одесса-Броды» в реверсном режиме и блокирования аверса нет. К сожалению, скорее всего, правительство снова будет заигрывать с Россией», - убежден М.Гончар.

Битва за реверс - до последнего ведра российской нефти

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в реверсном режиме происходит следующим образом – российская нефть, перекачиваемая через белорусский участок нефтепровода «Дружба», идет до Бродов, где «Дружба» стыкуется с нефтепроводом «Одесса-Броды» и уже по нему поступает в сторону Одессы на нефтетерминал «Южный», откуда она транспортируется покупателю по морю танкерами. Сторонники реверсного использования нефтепровода неоднократно заявляли о том, что только таким образом Украина может сохранить приемлемые объемы транзита нефти через свою территорию, а соответственно и рентабельность своей нефтетранспортной системы.

М.Гончар категорически не согласен с этим мнением. «Те, кто так считают, забывают о том, что в реверсном режиме «Одесса-Броды» перекачивает не дополнительные объемы нефти, а перераспределенную нефть с приднепровских магистральных нефтепроводов. Даже когда в 2008 году через «Одесса-Броды» шли дополнительные объемы, они шли только за счет того, что российские партнеры вынудили «Укртранснафту» резко снизить тарифы на транспортировку», - отметил эксперт.

Он убежден, что Украина должна быть стратегически заинтересована в переходе «Одесса-Броды» в аверсный режим. «Дело в том, что сейчас Россия реализует проект строительства нового нефтепровода БТС-2, который позволит поставлять российскую нефть по дну Балтийского моря в Голландию. Несмотря на экономические трудности, Россия не намерена отказываться от реализации данного проекта и, скорее всего, он будет реализован к 2012 году, после чего РФ сможет по своему усмотрению ограничивать или даже прекращать поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». В этом смысле «Одесса-Броды» останется единственной возможностью для Венгрии и Словакии получить нефть с использованием своих сегментов системы «Дружба», куда она будет попадать из нефтепровода «Одесса-Броды» в месте стыковки двух нефтепроводов в Бродах. Украина же таким образом сможет обеспечить загрузку своей нефтетранспортной системы и сохранить поступления от транзита нефти через свою территорию», - пояснил эксперт.

Кроме того, по словам М.Гончара, Россия давно поговаривает о постепенном переходе от экспорта сырья к экспорту продуктов переработки нефти, что может оставить без работы украинские НПЗ. Предотвратить это также позволит запуск «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

Вместе с тем, констатирует эксперт, «логика наших политических и теневых экономических процессов такова, что предпочтение, скорее всего, будет отдано реверсному использованию «Одесса-Броды» до последнего ведра российской нефти. А уже потом мы будем думать, что делать дальше».

Лирико-экономическое отступление

В случае перехода «Одесса-Броды» на аверсный режим в истории нефтепровода могут возникнуть и параллельные сюжетные линии.

По мнению М.Гончара, на переход «Одесса-Броды» с реверсного на аверсный режим эксплуатации потребуется около полугода. «Во-первых, необходимо уведомить российско-британскую компанию «ТНК-ВР», которая прокачивает свою нефть через «Одесса-Броды» о прекращении реверсного использования нефтепровода, это, согласно договору, необходимо сделать за 3 месяца прекращения реверса. Затем нужно будет произвести замену российской технологической нефти сорта Urals, используемой для поддержания в нефтепроводе необходимого для перекачки нефти давления, на азербайджанскую нефть сорта Azeri Light. На это уйдет около двух месяцев. Технологических проблем в данном случае возникнуть не должно. Азербайджанская нефтяная компания владеет терминалом в грузинском порту Кулеви, из которого и будут осуществляться поставки нефти для «Одесса-Броды». Для замены технологической нефти в нефтепроводе потребуется около 5 танкеров», - пояснил эксперт.

В этой связи, по его мнению, может возникнуть «драка» за тот объем российской экспортной смеси Urals, которая в качестве технологической нефти находится сейчас в «Одесса-Броды». «Это - около 400 тыс. тонн, даже с учетом сегодняшних низких цен на нефть, реализация такого объема позволит заработать хорошие деньги», - добавил М.Гончар.

Аверс может нарушить статус-кво в нефтеперерабатывающем бизнесе

Помимо перечисленных течений, в ситуации с "Одесса-Броды" есть и подводные камни. Комментируя возможные проблемы с переходом «Одесса-Броды» в аверсный режим, президент Киевского международного энергетического клуба, экс-глава правления компании «Укртранснафта» Александр Тодийчук также отметил приоритет политической составляющей данного вопроса. «С экономической точки зрения аверсный режим использования нефтепровода «Одесса-Броды» полностью оправдан, однако уже не раз этот проект становился заложником политических интересов тех или иных сил, находящихся при власти в Украине», - отметил эксперт.

Он также считает, что переходу на аверс может помешать борьба между украинскими финансово-промышленными группами, занятыми в нефтеперерабатывающем бизнесе. «В запуске «Одесса-Броды» в аверсном режиме определенные кланы видят угрозу своему нефтяному бизнесу – аверс может изменить расстановку сил в украинской нефтеперерабатывающей отрасли», - отметил эксперт.

А.Тодийчук также подчеркивает необходимость аверсного использования «Одесса-Броды» в связи с уменьшением транзита нефти через территорию Украины. «В прошлом году объем транзита нефти через территорию Украины сократился на 10 млн. тонн. Нас много раз пугали тем, что запуск «Одесса-Броды» в аверсном режиме приведет к тому, что Россия уменьшит объемы прокачки нефти через Украину. Но сегодня наша нефтетранспортная система и так загружена менее чем на 1/3 своей мощности и в будущем загрузка будет снижаться, так что, даже не запуская «Одесса-Броды» в аверсном режиме, мы можем лишиться всей своей нефтетранспортной системы. Таким образом, аверс «Одесса-Броды» - возможность выживания для нефтетранспортной системы не только Украины, но и Словакии, Чехии и Венгрии, так как и у них падают объемы прокачки нефти через нефтепровод «Дружба», - отметил эксперт. При этом он добавил: «После запуска «Одесса-Броды» в реверсном режиме Украина ничего не приобрела, она только год из года продолжала терять».

Между тем, эксперт не исключает возможности достижения компромисса с Россией в отношении аверсного использования «Одесса-Броды». «Нужно садиться за круглый стол и пытаться договариваться. Мы уже предлагали россиянам перекачивать через «Одесса-Броды» российскую легкую нефть, которая идет в порт Туапсе, а затем танкерами через Босфор. Мы показали им экономическую выгоду такого варианта. Но с другой стороны, учитывая, что мы каждый год теряем загрузку своей нефтетранспортной системы, а Россия не предлагает адекватных вариантов для компенсации этих потерь, нам бояться нечего», - подчеркнул А.Тодийчук.

Конечно, бояться и терять нечего только тем, кто ничего не имеет. Совсем другое дело, когда с одной стороны давят собственные олигархи, а с другой - поджимают россияне. Судя по заявлению Продана, украинскому премьеру явно не хочется еще раз испытывать терпение России, которая не успела отойти после брюссельских договоренностей о модернизации украинской газовой трубы, а тут и нефтяная к европейцам может уплыть. В то же время, блокируя аверс «Одесса-Броды», Юлия Владимировна рискует испортить отношения с Брюсселем. Вот и получается, требуя от правительства перевода «Одесса-Броды» в аверсный режим, Президент заставляет премьера в очередной раз сделать выбор между поддержкой на выборах со стороны России и расположением Европы. Ответом на этот вопрос, скорее всего, станет стратегия «отложенного решения» – Европе снова пообещают аверс, а интересы будут блюсти российские…

Антон Лосев (УНИАН)