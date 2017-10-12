Второе судно с американским углем прибыло в Украину

В морской торговый порт "Южный" (Одесская область) 12 октября прибыла вторая партия энергетического угля из США. Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный", партию в 60 тысяч тонн для ПАО "Центрэнерго" доставило судно "Victoria".

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В пресс-службе напомнили, что первая партия с антрацитом из США прибыла в Украину 13 сентября на борту балкера Ocean Ambitious. Менее чем за 2 суток портовики разгрузили около 62 тысяч тонн, которые в течение 21 дня 875 вагонами были направлены на ТЭС ПАО "Центрэнерго".

По словам и.о. директора порта Виталия Жуковского, в общей сложности за 9 месяцев текущего года на склады украинских электростанций уже отправлено 540 тысяч тонн антрацита.

"В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", - цитирует пресс-служба слова Жуковского.

Как сообщал УНИАН, 4 октября государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" (Одесская область) завершило отправку первой партии американского угля на ТЭС "Центрэнерго", которая прибыла в Украину 13 сентября на борту балкера Ocean Ambitious. Сообщалось, что прибытие второго судна с американским углем ожидается 10 октября.

В конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн антрацита.