Оплата газа за счет тарифной разницы нецелесообразна

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что вариант расчета за газ для закачки в подземные хранилища Украины в 2009 году средствами, полученными авансом от разницы тарифов на его транзит через территорию Украины, которая возникнет после повышения тарифа на транзит в 2010-м и последующих годах, использовать нецелесообразно.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя планы правительства предложить «Газпрому» именно такой вариант расчета.

Он считает, что такой вариант станет причиной того, что Россия будет еще больше не заинтересована поднимать тариф на транзит, поскольку рост тарифа приводит к уменьшению прибыли от «кредитования».

«Посмотрите, в какую ситуацию попадает Россия… Они, с одной стороны, дают кредит, с другой - им вернется в денежной форме тем меньше средств, чем больше транзитный тариф», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Такой вариант, считает он, может привести в дальнейшем к дополнительным сложностям при решении газовых вопросов.

Вместе с тем уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности отметил, что в принципе не является сторонником, однако не может назвать себя противником варианта расчета за газ средствами, полученными авансом за транзит. Но такой вариант, отметил он, можно использовать «в крайнем случае» - когда будет ясно, что никакой другой невозможен для применения. «Это нужно делать чрезвычайно осторожно… чтобы юристы с лупой изучали документы», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что газ закачивать в хранилища действительно нужно, однако решить вопрос оплаты достаточно сложно. В связи с этим Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что на сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» ведут достаточно активную работу по поиску подходящего варианта оплаты, однако главное, по его убеждению, чтобы в результате не было сделано столько же ошибок, сколько было допущено при подписании газовых контрактов в январе 2009 года. «Надеюсь, что в компании («Нафтогазе» - УНИАН) и в правительстве прорабатывают все варианты, а их не много», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Высказывая свое мнение по поводу опасений России, что есть опасность потери этих денег по причине реформирования НАК «Нафтогаз Украины», Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил, что они беспочвенны. «Это лишние страхи со стороны России», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 мая и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» готовят для ОАО «Газпром» предложения по расчетам за 19,5 млрд. кубометров газа, необходимых для закачки в подземные хранилища, которые предусматривают оплату газа средствами, полученными авансом от разницы будущих и действующих тарифов на его прокачку.

Ранее на брифинге в Москве 29 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. кубометров газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

В ответ премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что такой вариант для России неприемлем, и вопрос о форме оплаты требует дополнительного изучения.

«Если «Газпром» заплатит за кредит за несколько лет вперед, а потом газотранспортная система Украины претерпит соответствующие и зафиксированные в известном протоколе изменения, и если появится вместо НАК "Нафтогаз Украины" другая компания, которая будет заниматься перекачкой газа, с кого спросить?» - сказал В.ПУТИН.