Россия для остановки транзита газа через Украину уже потратила более $37 миллиардов – эксперт

Российская Федерация, преследуя сугубо политическую цель – остановить транзит природного газа в страны ЕС через территорию Украины, уже потратила более 37 млрд долл. на строительство и проектирование трубопроводов, которые проходят по дну Балтийского или Черного моря в обход нашей страны.

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Об этом во время ежегодного газового форума заявил российский эксперт в нефтегазовой сфере, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Газпром» от этого очень сильно теряет. Чтобы лишить Украину доходов, которые оцениваются примерно в 2 млрд долл. в год (доходы Украины от предоставления услуг транзита российского газа – УНИАН), Россия уже потратила 17 млрд долл. на «Южный поток», на «Турецкий поток» ожидается, что будет потрачено еще 10 млрд долл., по одной нитке «Северного потока» уже потрачено 10 млрд долл.», - сказал он.

По словам Крутихина, идея строительства обходных трубопроводов не имеет экономической целесообразности и продиктована лишь политикой руководства РФ и коммерческими интересами компаний-подрядчиков, которые строят эти трубопроводы.

«Вся цель энергетической стратегии России в отношении Украины – это лишить Украину возможности транспортировать российский газ в Европу. Это число политическая цель, она никак не оправдана экономически… На этой идее паразитируют строители трубопроводов, которые строят никому не нужные, коммерчески не оправданные газопроводы. 17 млрд долл. потраченные на «Южный поток» (который был спроектирован, но не был построен – УНИАН), тому яркий пример», - отметил Крутихин.

Также он заявил, что аргумент российских властей об увеличении безопасности поставок газа в ЕС и ненадежности украинского маршрута является слабым, поскольку все сбои транзита через территорию Украины были вызваны прямыми действиями России, которая намеренно сокращала прокачку газа, например, в 2006 и 2009 году.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток-2») и Черного моря («Турецкий поток»).

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, «Северного потока-1»), «Газпром» часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным «Укртрансгаза», за 8 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23,5% - до 70,4 млрд куб. м.