Мировые цены на нефть значительно выросли

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 6 мая, значительно повысились на фоне неожиданного увеличения спроса на топливо и снижения уровня безработицы в апреле в США, что дало надежду инвесторам на перемены к лучшему в экономике страны, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,50 доллара - до 56,34 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,03 доллара - до 56,15 доллара за баррель.