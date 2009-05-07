"Газпром" подтвердил оплату "Нафтогазом"

РАО "Газпром" подтверждает оплату НАК "Нафтогаз Украины" апрельских поставок российского газа, сообщает РИА Новости..

"НАК "Нафтогаз Украины" полностью оплатила поставки газа в апреле", - сообщили в управлении информации "Газпрома".

Вчера в интервью корреспонденту УНИАН представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» сообщил, что НАК полностью рассчитался за российский газ за апрель и добавил, что «от корреспондентского банка «Газпрома» получено подтверждение, что деньги у них на счету».

Представитель компании не уточнил сумму платежа за потребленный в апреле газ.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

28 апреля начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Нафтогаз» планирует в апреле импортировать около 2,3 млрд. куб. м российского газа.