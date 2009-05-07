На шахте «Новодзержинская» спасены трое горняков

На шахте «Новодзержинская» в Донецкой области сегодня утром спасены трое горняков и еще двое найдены погибшими.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины со ссылкой на информацию председателя профсоюза работников угольной промышленности ФПУ, члена специальной правительственной комиссии по изучению причин аварии на ГП «Шахта Новодзержинская» Виктора ТУРМАНОВА.

«Горняки без признаков жизни были найдены около пяти часов утра на 58-ом метре вырубки. Личности погибших на данный момент не установлены. Позже, около семи часов утра, спасатели обнаружили троих живых горняков, которые более двух суток находились под завалами. Сейчас все они подняты на поверхность и госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное», - сказал В.ТУРМАНОВ

Поиски еще троих забойщиков продолжаются.

«На данный момент спасательными бригадами пройдено 60 метров вырубки, то есть, мы уже обнаружили место завала, где вероятно произошел обвал кровли в лаве. Но там пропавшие горняки не найдены. Дальнейший поиск осложняется тем, что сейчас мы не знаем точного места нахождения забойщиков», - сказал В.ТУРМАНОВ.

Вместе с тем он выразил надежду, что горняки живы и будут найдены.

Как сообщалось, накануне вечером на ГП «Шахта «Новодзержинская» было найдено тело еще одного горняка.

Таким образом, на данный момент погибшими считаются трое из девяти горняков, которые попали под завал 4 мая.