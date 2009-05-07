«Харьковгаз» в І квартале сократил убыток на 47,3%

ОАО по газоснабжению и газификации "Харьковгаз" в январе-марте текущего года сократило чистый убыток на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 14,245 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В январе-марте т.г. "Харьковгаз" увеличил чистый доход на 58,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 276,888 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 59,9% – до 338,007 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковгаз" (Харьков) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Харьковской области.

В 2008 году "Харьковгаз" увеличил чистый убыток в 4,8 раза по сравнению с 2007 годом – до 69,286 млн. грн.

Управляющей компанией ОАО «Харьковгаз» является ООО «ГАЗЭКС-Украина».

ООО «ГАЗЭКС-Украина» является управляющей компанией пяти газоснабжающих компаний Украины – ОАО «Донецкгоргаз», «Криворожгаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз» и «Днепрогаз».

ГАЗЭКС (Россия) – самостоятельное бизнес-направление "КЭС-Холдинга", на сегодняшний день крупнейшая в СНГ частная компания, работающая в секторе газораспределения. Создана в 2005 году на базе нескольких газораспределительных региональных предприятий.

"КЭС-Холдинг" входит в группу компаний «РЕНОВА», которая является ведущей российской бизнес-структурой в сфере управления активами. Президентом ЗАО «РЕНОВА» является Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ.