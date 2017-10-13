На Житомирщине с начала года 21 котельную перевели на альтернативное топливо - ОГА

На Житомирщине с начала этого года перевели на альтернативное топливо 21 котельную. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, уже 21 котельную на Житомирщине перевели в этом году на альтернативные виды топлива.

«В 2017 году твердотопливные котлы установили в 21 котельной. Общая их стоимость составила 11,850 млн грн. Благодаря этим котлам планируется замещение 829,7 тыс. м куб газа в год», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что до конца 2017 года в области планируют перевести на альтернативу еще около 11 котельных.

В целом же, в Житомирской области уже работает 1 тыс. 396 котельных, 706 из которых – на альтернативных видах топлива.

Кроме этого, жители области оснащают свои дома солнечными электростанциями и получают возмещение (до 50 тысяч гривен за каждую).

В целом, сегодня на Житомирщине работает 35 солнечных электростанций, за 9 из них владельцы уже получили средства из областного бюджета.

Также с начала года жители Житомирщины утеплили свои дома, взяв 3 тыс. 932 «теплых» кредитов на общую сумму почти 70 млн грн и получив возмещение как из государственного, так и из областного бюджетов.

«За справками по установке солнечных электростанций или получения «теплых» кредитов можно обращаться по телефону: (0412) 47-47-12»,- отмечают в пресс-службе Житомирской ОГА.