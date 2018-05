ДТЭК погасила часть синдицированного кредита

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» погасила первую часть международного синдицированного кредита в размере 21,817 млн. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, выплата была осуществлена в полном соответствии со сроками, указанными в условиях кредитного соглашения. Данная сумма была направлена на погашение тела кредита и выплату процентов.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в мае 2008 года привлекла международный синдицированный кредит в размере 150 млн. долл. для модернизации горно-шахтного оборудования.

Кредит был привлечен для переоснащения производственных фондов ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса». Согласно условиям сделки, средства привлечены с процентной ставкой Libor+3% годовых сроком на 2 года с возможностью продления на 1 год.

Уполномоченными ведущими организаторами синдиката являются Barclays Capital PLC и Standard Bank Plc., имеющие опыт организации синдицированных займов для компаний в странах Восточной Европы.

В состав синдиката также вошли крупные зарубежные банки: Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., ABN AMRO N.V., Banque Cantonale de Geneve, Morgan Stanley Bank International Limited, The Export-Import Bank of the Republic of China.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, включающая предприятия по добыче угля (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»), генерации (ООО «Востокэнерго») и поставке электроэнергии (ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ООО «Сервис-Инвест).