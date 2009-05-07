«Киевоблгаз» увеличил прибыль на 90%

ОАО по газоснабжению и газификации "Киевоблгаз" в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль на 89,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 11,194 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Киевоблгаз» увеличил чистый доход на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 527,826 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 50,9% – до 643,286 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевоблгаз" (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

33,24% ОАО "Киевоблгаз" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", 31,0159% – ЗАО "КУА АПФ "Национальный резерв" (Киев).

В 2008 году «Киевоблгаз» увеличил чистую прибыль на 4,3% по сравнению с 2007 годом – до 121 тыс. грн.