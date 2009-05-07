Украина приглашает США к участию в совместных энергетических проектах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина заинтересована в реализации вместе с Соединенными Штатами Америки совместных энергетических проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в начале встречи со специальным уполномоченным Государственного департамента США по энергетическим вопросам в Евразии Ричардом МОРНИНГСТАРОМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, важно, чтобы «мы поработали над вашим визитом в Украину». По мнению Президента Украины, есть много проектов, которые бы могли быть реализованы совместно Украиной и Соединенными Штатами.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что одним из них является недавнее подписание в Брюсселе заявления относительно модернизации украинской газотранспортной системы. Еще одним, по словам Президента, перспективным проектом является утверждение в конце апреля этого года технико-экономического обоснования проекта Евразийского нефтетранспортного коридора.

В.ЮЩЕНКО добавил, что сейчас продолжается работа над презентацией этого проекта в Европейской комиссии и формированием плана его реализации.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Чехию, где примет участие в саммите “Восточного партнерства”.