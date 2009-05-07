Ющенко предложит вынести ЕАНТК отдельным пунктом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен предложить вынести реализацию проекта Евразийского нефтетранспортного коридора отдельным пунктом в планах сотрудничества между ЕС и странами-участницами «Восточного партнерства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на брифинге украинским журналистам.

В.ЮЩЕНКО отметил, что планирует выступить с такой инициативой на пленарном заседании саммита «Восточное партнерство» сегодня в Праге.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что проект «Восточное партнерство» включает в себя несколько основных платформ для сотрудничества, в частности, это вопросы энергетики, формирования транзитного пространства, работа с малым бизнесом, экологические вопросы.

Президент Украины отметил, что он выступит с предложениями относительно совместной работы по борьбе с наводнениями в Карпатском регионе. Еще одним пунктом сотрудничества В.ЮЩЕНКО назвал формирование общей политики относительно пересечения границ гражданами между странами Евросоюза и странами-участницами проекта «Восточное партнерство».

Президент Украины добавил, что в июне этого года представители всех заинтересованных стран соберутся для изложения своего виденья дальнейшего сотрудничества в указанных направлениях.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная бщая декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.