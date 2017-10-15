Оснований для повышения тарифов на горячую воду и тепло нет - Кабмин

В Кабинете министров Украины подчеркнули об отсутствии оснований для повышения тарифов на горячее водоснабжение и тепло. Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана, который призвал не допускать роста цен на тепло и горячую воду.

Отмечается, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением с началом отопительного сезона относится к ответственности местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители, однако пока оснований для повышения цен нет. «Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений», - приведены в сообщении слова Гройсмана.

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В правительстве напомнили, что согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности и госкомпании «Укртрансгаз», по состоянию на начало октября в Украине для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов накоплено почти 16,5 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и 1,2 млн тонн угля на складах ТЭС.