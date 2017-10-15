В Украине официально стартовал отопительный сезон

В Украине согласно календарному плану 15 октября начинается отопительный сезон. Об этом сообщает Правительственный портал.

«Согласно календарному плану 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты – школы, детсады, больницы – должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд – при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток», – напоминает пресс-служба правительства.

Как отмечается, Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону, созданы запасы топлива. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на сентябрь в подземные хранилища закачано 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше прошлогоднего показателя. Запасы угля составляют 1 980,5 тыс. тонн, превышая прошлогодние на 568,3 тыс. тонн.

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В то же время в правительстве подчеркивают, что за обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением полную ответственность несет местная власть, так же, как и за формирование тарифов за потребленные энергоносители. В этой связи, напоминают в Кабмине, премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что оснований для повышения цены на газ пока нет, поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду.

«Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений», – сказал Гройсман.