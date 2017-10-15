Во Львове приостановили отопительный сезон

Во Львове в воскресенье, 15 октября, был приостановлен отопительный сезон спустя пять дней после его старта. Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета.

Как заявила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Ирина Маруняк, было принято решение отключить отопление из-за благоприятных погодных условий.

"Принято решение с воскресенья приостановить отопительный сезон, учитывая значительное потепление. Сейчас работают тепловики и работники ЛКП, осуществляют контроль, чтобы уровень воды в домах не упал. Просим также других балансодержателей - ОСМД и ЖСК провести соответствующую работу по домам и закрыть задвижки", - заявила она.

По словам Маруняк, дата возобновления отопительного сезона во Львове пока неизвестна, а власти будут опираться в этом вопросе на показатели среднесуточной температуры.

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Напомним, отопительный сезон во Львове начался 10 октября. Официально отопительный сезон в Украине стартует 15 октября.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что центральные власти сделали все необходимое для успешного начала в Украине отопительного сезона и что он возлагает за него ответственность на местное самоуправление.