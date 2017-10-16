Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ирану и ситуации с курдами в Ираке

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, обеспокоенность трейдеров вызвали заявления американского президента Дональда Трампа по иранской ядерной сделке, а также ситуация в Ираке, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 08:11 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,05%, до 57,77 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,82% - до 51,87 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волнения на Ближнем Востоке вокруг нефтедобывающих стран создают на рынке опасения по поводу возможных перебоев в поставках. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Президент США также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

В понедельник Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", чтобы взять военную базу неподалеку от Киркука, нефтяные месторождения и установить контроль над городом. В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости, который власти Ирака объявили нелегитимным.

Между тем данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) поддерживают стоимость нефти. В пятницу BHGE сообщила, что за неделю, завершившуюся 13 октября, число буровых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,85%, до 928 штук. В годовом выражении число установок уменьшилось на 389 штук, или в 1,7 раза. Число нефтяных буровых установок снизилось на пять, или на 0,67%, до 743 единиц.