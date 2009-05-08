Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 7 мая, повысились, достигнув своих максимальных значений за последние шесть месяцев, на фоне неожиданного увеличения спроса на топливо в США, что дало надежду инвесторам на перемены к лучшему в экономике страны, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,37 доллара - до 56,71 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,32 доллара - до 56,47 доллара за баррель.