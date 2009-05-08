В Венесуэле экспроприируют компании, связанные с нефтедобычей

Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал в четверг вечером принятый Национальной ассамблеей (парламентом) закон об экспроприации частных компаний, которые по контрактам с государственной нефтегазовой корпорацией PDVSA выполняют работы, связанные с нефтедобычей, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

На совместном заседании правительства и руководства Единой социалистической партии Венесуэлы он заявил, что экспроприация "начнется уже завтра" с главных нефтепромыслов на озере Маракайбо. "Завтра начинается освободительная битва на озере Маракайбо", - провозгласил У.Чавес.

Глава государства сообщил, что экспроприация терминалов, причалов, доков, плавсредств, ремонтных мастерских и других объектов инфраструктуры позволит РDVSA сэкономить на контрактах с частными компаниями до 700 млн долл в год. "Посмотрите, сколько денег оставалось у буржуазии, которая сохранила механизмы, для обогащения за счет доходов от нефтедобычи", - заявил У.Чавес, создающий в стране собственную модель "социализма XXI века".

Согласно принятому закону, под контроль государства должны перейти также компании и предприятия, осуществляющие работы по закачке воды, пара и газа в скважины, снабжающие горюче-смазочными материалами нефтепромыслы, предоставляющие транспортные услуги и выполняющие другие работы в нефтедобывающей отрасли.

Министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес, возглавляющий также PDVSA, сообщил президенту, что более 8 тыс рабочих предприятий, подлежащих экспроприации, войдут в штат госкорпорации или ее филиалов. Он подчеркнул, что до либерализации нефтяной отрасли в середине 1990-х годов все работы по нефтедобыче и переработке углеводородного сырья выполнялись PDVSA. По оценке министра, передает ИТАР-ТАСС, переход под контроль госкорпорации всего комплекса работ в нефтяной сфере позволит снизить себестоимость работ.