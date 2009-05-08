ЕАНТК вскоре будет представлен в Брюсселе

Президент Украины Виктор Ющенко приветствует инициативу "Восточного партнерства", которая способствует "полномасштабному объединению Европы". Об этом он заявил накануне в Праге, выступая на пленарной сессии учредительного саммита "Восточного партнерства".

"Прежде всего, это - усиление общеевропейской энергетической безопасности и интеграция стран нашего региона в европейское правовое пространство в этой сфере, - сказал В.Ющенко. - Нынешнее событие расцениваю как одну из важных побед европейской идеи". Он назвал "мудрым, дальновидным и чрезвычайно важным" приглашение к участию в "Восточном партнерстве" всех государств региона.

В.Ющенко напомнил, что две недели назад в Варшаве было утверждено технико-экономическое обоснование Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода "Одесса-Броды". В связи с этим он обратился к председательствующей в ЕС Чехии и руководству Еврокомиссии с предложением провести в ближайшее время презентацию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора с участием руководства ЕС и представителей Украины, Азербайджана, Грузии, Польши и Литвы.

По мнению В.Ющенко, необходимо создать интегрированную систему управления границами в соответствии с современными европейскими стандартами. "Мы выступаем за разработку и воплощение программ, которые будут иметь в своей основе политику выравнивания регионального развития, как это было сделано в странах Центральной Европы", - добавил президент Украины.

В ходе саммита В.Ющенко провел встречу с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануелем Баррозу.

Ж.Баррозу, в частности, выразил поддержку инициативы представить в ближайшее время в Брюсселе технико-экономическое обоснование Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

Глава украинского государства также провел в Праге встречу с министром иностранных дел Великобритании Девидом Милибендом.

Стороны обсудили дальнейшее развитие украинско-британского сотрудничества, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической сферах.

Также стороны высказались за поддержку активного политического диалога между Украиной и Великобританией и подтверждение стратегического характера украинско-британских отношений.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил Великобританию и лично Д.МИЛИБЕНДА за активную позицию в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины и ее интеграции в общее энергетическое пространство ЕС.

Президент Украины также отметил, что принятая сегодня заключительная декларация Учредительного саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» – хороший документ, который содержит четкие, понятные цели.