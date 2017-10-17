Украина уже закачала на зиму 16,8 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 8 по 15 октября выросли на 1,2%, или на 188 миллионов кубометров, - до 16,8 миллиарда кубометров с 16,612 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 15 октября составлял около 30,33 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа, тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8,4 миллиарда кубометров.