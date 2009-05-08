PVM Oil Associates: нефть вырастет до 78 долл.
11:55, 08 мая 2009Энергетика
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Цена барреля нефти повысится к концу октября текущего года до 78 долл.. С таким прогнозом выступила сегодня крупнейшая нефтяная брокерская компания PVM Oil Associates Ltd.
По мнению аналитиков компании, создавшаяся на рынках динамика нефтяных цен приведет в ближайшее время выход цены барреля на рубеж 62,65 долл.
Анализ проведен на основе математической компьютерной модели, учитывающей особенности поведения нефтяных цен в сложных экономических условиях.
В минувший четверг цена барреля достигла на Нью- йоркской товарной бирже уровня в 58,57 долл. – пиковый показатель за последние 6 месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС.
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