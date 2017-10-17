Россия хочет увеличить загрузку "Северного потока" до 90% его мощности

Международная компания Nord Stream AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток", по которому российский "Газпром" транспортирует газ в Германию и другие страны Европейского Союза в обход территории Украины по дну Балтийского моря, ожидает увеличения уровня загрузки этого газопровода в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года на 10% - до 90%. Об этом сообщила пресс-служба Nord Stream AG.

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"В 2014 году было задействовано 65% годовой производственной мощности газопровода "Северный поток". В 2015 году этот показатель вырос до 71%, а в 2016 году достиг 80%. В 2017 году ожидается почти 90% использования производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пять лет - с начала работы в октябре 2012 года двух ниток "Северного потока" общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год - было прокачано 182,1 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит российского газа между Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" был заключен в 2009 оду сроком на 10 лет (до конца 2019 года). Согласно этому контракту, Россия транспортирует газ через территорию Украины, что обеспечивает загрузку нашей газотранспортной системы и получение доходов от транзита, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов в год.

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 миллиардов кубометров в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря (вторая очередь "Северного потока" - "Северный поток-2") и Черного моря ("Турецкий поток"). На эти цели, по оценкам российских экспертов, РФ уже потратила более 37 миллиардов долларов.

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, "Северного потока-1"), "Газпром" часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным "Укртрансгаза", за 9 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23,5% - до 70,4 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. Nord Stream AG – это оператор и владелец "Северного потока". Акционерами этой компании являются "Газпром" (51% акций), немецкая Wintershall Holding GmbH (15,5%), швейцарская PEG Infrastruktur AG (15,5%), нидерландская N.V. Nederlandse Gasunie (9%) и французская ENGIE (9%). Текущая мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. Стоимость его строительства оценивается в 7,4 миллиарда евро.