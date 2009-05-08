Тимошенко призывает предприятия ТКЭ погашать долги за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) погашать долги за газ за счет кредитов в “Ощадбанке”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на селекторном совещании с представителями облгосадминистраций.

Ю.ТИМОШЕНКО выступила с резкой критикой в адрес региональных и местных властей, а также руководства предприятий ТКЭ за то, что очень медленно погашаются долги в 5 млрд. грн. за газ, использованный предприятиями ТКЭ в прошлые периоды и в 2009 году.

Премьер подчеркнула, что этих средств (5 млрд. грн.) НАК «Нафтогазу Украины» хватило бы для оплаты «Газпрому» за двухмесячную поставку газа.

«То, что мы в апреле - как правительство, так и «Нафтогаз» - нашли возможность рассчитаться в полном объеме с Россией и за закачку газа, и за оплату газа, который потребляется, означает, что здесь, в центре, делаются просто чудеса, потому что 5 млрд. - это двухмесячный объем потребления газа», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что всем мэрам городов предложена модель оплаты, согласно которой долги прошлого года могут быть проведены специальным зачетом по разнице в ценах и на сегодняшний день деньги в бюджете для этого есть.

Также, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, отработана модель и принято соответствующее постановление правительства, которое позволяет под гарантии правительства рассчитаться за газ заимствованиями средств в «Ощадбанке».

«Ощадбанк» определен оператором для этого, все мэры проинформированы… Мэры не захотели отдавать векселя через решения своих (местных) советов непосредственно как гарантии и платежный инструмент от местных советов, и мы решили вопрос через государственные гарантии, чтобы вексель эмитировало само теплокоммунэнерго. Этот вексель передается «Ощадбанку», и «Ощадбанк» отдает деньги под весь объем задолженности – гарантирует это правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поручила главам администраций взять под контроль расчеты предприятий теплокоммунэнерго.

При этом она уточнила, что долг предприятий ТКЭ за газ за прошлый год составляет порядка 2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на селекторном совещании с руководителями органов местного самоуправления 28 апреля предложила местным властям для расчетов модель, которая была использована для расчетов за газ в столице. Суть модели заключается в том, что местная власть определяет для себя банк для осуществления платежей и заключает договорные соглашения по обслуживанию долгов. «Обслуживание будет идти таким образом: коммерческий банк предоставляет местной администрации специальные кредиты, а администрация после решения совета имеет право предоставить коммерческому банку вексель. Дальше этими кредитными ресурсами необходимо рассчитаться предприятиям ТКЭ за полученный природный газ. Безусловно, при поддержке правительства между коммерческим банком и Национальным банком по обеспечению ликвидности также будут установлены специальные отношения», - сказала премьер-министр.