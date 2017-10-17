Беглый бизнесмен Курченко купил российского поставщика сжиженного газа – СМИ

Скандальный украинский предприниматель Сергей Курченко закрыл сделку по покупке крупного игрока российского рынка сжиженного газа - московской компании «СГ-Трейдинг», которая входит в группу «АФК Система» российского миллиардера Владимира Евтушенкова. «СГ-Трейдинг» была крупным поставщиком топлива в Украину, пишет Liga.net.

Читайте такжеДело Курченко: двое фигурнатов заключили сделку со следствием и признали свою вину

Курченко вел переговоры о покупке «СГ-Трейдинг» более года, рассказал изданию владелец крупной компании импортера топлива в Украину. По информации источника, с февраля его менеджеры фактически руководили бизнесом компании.

В середине сентября «СГ-Трейдинг» сменил руководителя. Новым генеральным директором компании стала малоизвестная Юлия Пекурова. Она также возглавляет московскую компанию «Премьер Оил», специализирующейся на оптовых продажах топлива. Эту компанию в 2014 году российский РБК связывал с Курченко.

Представитель компании на условиях анонимности сообщил, что владелец «СГ-Трейдинга» сменился. «АФК Система» официально объявит о продаже компании в начале ноября", - сказал он. «АФК Система» 13 октября исключила «СГ-Трейдинг» из списка ее аффилированных лиц.

Впервые о предполагаемом соглашении между Курченко и Евтушенковым заговорили в августе. Агентство Argus, со ссылкой на участников рынка, оценивало сделку в $17 млн.

«СГ-Трейдингу» принадлежит 53 газовые заправки в европейской части России, а также 11 баз хранения сжиженного газа. Выручка компании за 2016 год - около $75 млн. Компания также экспортирует небольшие объемы сжиженного газа в Беларусь, Польшу, Монголию и страны средней Азии. Ранее крупнейшим зарубежным рынком сбыта для «СГ-Трейдинг» была Украина.

С учетом других топливных активов, Курченко и его окружению в разных странах принадлежат около 380 автозаправочных станций.

Курченко начинал переговоры о покупке «СГ-Трейдинг», когда Украина была основным экспортным рынком для компании. В прошлом году в Украину компания экспортировала 33 000 тонн сжиженного газа на $13 млн. Это почти 60% всех зарубежных поставок компании, свидетельствуют данные российской таможни.

В 2017 году этот объем резко сократился из-за ограничений Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которая сделала «Роснефть» монопольным поставщиком сжиженного газа из РФ.

В январе-мае этого года «СГ-Трейдинг» экспортировал в Украину 1700 тонн пропан-бутана на $6,5 млн. С июня прямые поставки в Украину вовсе прекратились. Сейчас сжиженный газ «СГ-Трейдинга», как и других российских поставщиков («Сибур Холдинг», «Газпром энергосеть») может попадать в Украину только через Беларусь. Впрочем, объемы поставок «СГ-Трейдинг» незначительны - около 3500 тонн в июне-августе этого года, по данным ФТС.

«СГ-Трейдинг» стал пятым топливным активом, который Курченко приобрел за последние пять лет. По подсчетам издания, в общей сложности в собственности украинский бизнесмен владеет сетью из 377 заправок, из них 336 - в Германии, 41 АЗС – в аннексированном Крыму.

В конце 2012 года, по данным украинского Forbes, группа ВЕТЭК Курченко купила сеть Sparschwein gas в Германии, состоящей из 210 газовых заправок.

После Революции достоинства в 2014 году Курченко покинул Украину и обосновался в России. В Украине его обвинили в махинациях на топливном рынке, которые привели к убыткам государства на сумму более 14 млрд гривень. Генеральная прокуратура объявила бизнесмена в розыск в марте 2014 года.

Это не помешало ему построить новую бизнес-империю. Уже летом 2014 года Курченко покупает две сети АЗС в аннексированном Крыму у нефтяной компании «Лукойл» и группы «Современник» Ленура Сеттарова. Сейчас эти заправки работают под единым бредном "CRS". Крымская сеть находится в управлении ООО «Компания Развитие Сервис» (Симферополь) и насчитывает 41 заправку.

В этом году Курченко пополнил список активов. По данным Deutsche Welle, покупателем компании Geolog Oil&Gas Trading, которая владеет 126 газовыми заправками в Германии ,может оказаться бывший президент харьковского ФК Металлист. По данным ФТС, с марта этого года Geolog Oil&Gas начала впервые закупать пропан-бутан в России для собственной сети.