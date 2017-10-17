По чем газ для населения: Кабмин еще не договорился с МВФ о формуле цены

Украинское правительство продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно формулы установления цены на газ, которая в настоящий момент не является рыночной, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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"Цена зависит от формулы. Правительство сейчас ведет переговоры с МВФ относительно формулы. Она должна быть рыночной. В настоящее время есть основания полагать, что она таковой не является", - сказал министр в интервью "Голосу Америки" в ходе визита в составе украинской делегации в Вашингтон, США.

По словам Данилюка, украинский потребитель выиграет от того, что цена станет рыночной, поскольку есть альтернативные возможности или поставки более дешевого газа в Украину. "Ключевое, что мы сейчас проговариваем с МВФ – свободный рынок. Украинский потребитель выиграет от того, что цена станет рыночной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Кроме того, в рамках прежних решений правительства по программе с МВФ цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год – к 1 июля и к 1 октября - согласно импортному паритету (стоимости газа на немецком газовом хабе NCG), однако после проведения расчетов в Минэнергоугля заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

В конце июля Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.

На прошлой неделе - с 10 по 16 октября - украинская делегация под руководством министра Александра Данилюка принимала участие в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США).