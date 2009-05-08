Цены на бензин в Украине не изменились

С 30 апреля по 8 мая 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 30 апреля по 8 мая 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – сохранились на уровне 5,18 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 5,60 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 0,2%, с 5,79 до 5,80 грн./л; на дизельное топливо – снизились на 0,2%, с 5,30 до 5,29 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.