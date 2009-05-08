НКРЭ уточнит дифференциацию потребителей

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена уточнить дифференциацию потребителей электроэнергии по классам потребления, исключив из соответствующего порядка пункт, позволявший потребителям, которые используют электроэнергию непосредственно с шин электростанций, автоматически приравниваться к потребителям I класса.

Об этом сказано в проекте регуляторного акта, текст которого обнародован на официальном сайте НКРЭ.

В пояснительной записке к проекту регуляторного акта комиссия отмечает, что согласно действующей редакции порядка определения классов потребителей (утвержден постановлением №1052 от 13 августа 1998 г.) невозможна однозначная трактовка подпункта о приравнивании к потребителям первого класса потребителей, присоединенных к шинам электростанций, а также к шинам подстанций электрической сети напряжением 220 кВ и выше, независимо от степени напряжения в точке продажи электрической энергии электроснабжающей организацией потребителю.

В связи с этим, отмечает комиссия, отдельные потребители, питающиеся непосредственно от шин ТЭЦ на уровне напряжения 6(10) кВ, в судебном порядке добились права потреблять электроэнергию по квалификационному уровню, который отвечает уровню потребителей I класса напряжения, в любой период года, независимо от сезонной составляющей работы ТЭЦ.

Справка УНИАН. Тариф на электроэнергию для потребителей, приравненных к потребителям І класса (степень напряжения в точке продажи свыше 27,5 кВ), значительно ниже тарифа для потребителей ІІ класса.