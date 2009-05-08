«Полтаваоблэнерго» сократит 10% персонала

ОАО «Полтаваоблэнерго» намерено сократить 10% персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель директора по кадрам и общим вопросам компании Борис ПОПОВ.

По его словам, это связано с тем, что полезный отпуск электроэнергии по компании снизился на 14%, а соответственно недополучены деньги.

Однако, как заверил Б.ПОПОВ, сокращение, в основном, не коснется физических лиц – будут сокращены вакантные должности и прекращен прием персонала.

Также с целью экономии работники всех филиалов «Полтаваоблэнерго» (кроме оперативного персонала) будут отправлены в двухнедельный отпуск за свой счет. Будут сокращены и социальные выплаты. Однако денежная помощь ветеранам предприятия, установленная коллективным договором, будет выплачена в полном объеме, пообещал Б.ПОПОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".