Модернизации ГТС Кабмин предпочел реприватизацию облгазов?

Украина и ЕС 23 марта подписали в Брюсселе декларацию о модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Документ был воспринят украинскими экспертами со сдержанным энтузиазмом – наконец-то появилась надежда заручиться не только политической, но и финансовой поддержкой Европы в газовом противостоянии с Россией. Однако, рассчитывать на европейские деньги можно лишь после приведения газовой инфраструктуры Украины в цивилизованное состояние, что подразумевает, в том числе, и либерализацию нашего газового рынка. По крайней мере, именно так трактуют положения брюссельской декларации эксперты. Не удивительно, что полной неожиданностью для них стало заявление премьер-министра Юлии Тимошенко о возможной реприватизации украинских облгазов. Декларируя в Брюсселе стремление к европейским стандартам в газовой сфере, дома премьер-министр пользуется терминологией, которая для европейского уха ассоциируется исключительно с коммунистическими подходами к экономике. Реприватизация, как известно, невозможна без предварительной национализации. Но это все загадки для европейских товарищей, наши спецы, как всегда, зрят в корень и видят там лишь желание перенаправить финансовые потоки в нужную сторону.

Газ без политики, как дым без огня

Премьер-министр Юлия Тимошенко 27 апреля заявила, что до конца года все облгазы перейдут в госсобственность. Такое решение премьер пояснила тем, что, по данным Службы безопасности Украины, ряд украинских облгазов пытается взять под свой контроль RosUkrEnergo, совладельцем которой является ненавистный премьеру Дмитрий Фирташ. Юлия Владимировна убеждена, что действия RosUkrEnergo противоречат интересам государства и граждан Украины – потребителей газа. По мнению экспертов, Дмитрий Фирташ сам спровоцировал правительство на жесткие заявления, после того как сообщил, что контролирует более 75% украинских облгазов. Впрочем, Фирташ затем уточнил, что имеет лишь опционы на покупку долей в облгазах. После Антимонопольный комитет установил, что компания RosUkrEnergo не имеет контроля на украинскими облгазами, но это уже не могло остановить премьера в заявлениях о реприватизации.

Для того, чтобы попытаться разобраться в ситуации, сложившейся вокруг облгазов, Киевский международный энергетический клуб "Q-club" организовал 7 мая круглый стол на эту тему. Практически с первой минуты эксперты единодушно заговорили о политической подоплеке заявлений правительства о намерении взять под свой контроль облгазы.

Так, директор энергетических программ центра «Номос» Михаилом Гончар отметил, что «правительство просто хочет собрать все под одной крышей, а потом передать тем бизнес структурам, на поддержку которых оно рассчитывает».

От Кабмина ждут объяснений и не только в Украине

Процесс реприватизации в газовой сфере требует отдельного разбирательства. Как отметил генеральный директор ООО «Газекс-Украина» Виталий Демьянюк, «если Кабмин говорит о том, что мы идем к европейской модели развития газотранспортной инфраструктуры и рынка газа, но одновременно звучат заявления о том, что для начала мы тут все национализируем, то это явный диссонанс. Он вызывает необходимость разъяснений. Каким путем мы на самом деле идем – мы ориентируемся на те принципы, которые отображены в брюссельском меморандуме, или мы идем, ориентируясь на текущие заявления главы правительства, которые зависят от того, в какой ситуации она сейчас находится».

В.Демьянюк подчеркивает, что «с момента подписания декларации в Брюсселе прошло не так много времени и говорить о том, выполняется она или нет, еще рано. Но хотелось бы видеть хотя бы то, что текущие заявления правительства не противоречат самим принципам декларации. Мало того, что не выполняется меморандум, для этого еще есть время, но идет ревизия, пересмотр сути меморандума путем публичных заявлений. Бизнес требует определенности, страна требует определенности. Когда источник власти подписывает одно, а декларирует другое, у нас как у субъектов хозяйствования возникает вопрос - нас в какую сторону регулируют: в ту или эту».

В свою очередь, глава киевского представительства "Рургаза" Хильмар Энке заявил, что под термином реприватизация он, в первую очередь, подразумевает национализацию. «На территории бывшей ГДР происходили аналогичные процессы – государство сначала изъяло собственность, а затем снова передало ее в частные руки. Возможно, я несколько искажаю процесс, но если вы говорите с иностранцами, мы должны понимать, что вы имеете ввиду. Поэтому следует определиться с терминами», - отмечает Х.Энке.

Вместе с тем, в ходе круглого стола он был склонен больше внимания уделить вопросу модернизации украинской ГТС за деньги ЕС. Немецкий эксперт высказался за необходимость привлечения России к модернизации украинской газотранспортной системы. «На фоне мирового кризиса транзит газа через Украину упал в сравнении с планом на этот год на 50%. Такие ошибки в наших прогнозах могут повторяться и в будущем, поэтому постоянная работа между ЕС, Украиной и Россией крайне необходима для того, чтобы скоординировать их действия. Компания «Рургаз» готова участвовать в модернизации ГТС Украины, мы заявляли об этом еще в 2002 году, когда обсуждалось создание газотранспортного консорциума между Украиной, Германией и Россией. Одним из основных условий стабильного функционирования украинской ГТС является предоставление ее оператору - «Укртрансгазу» финансовой самостоятельности, пусть даже в составе «Нафтогаза». Это приведет к прозрачности финансовых потоков и даст «Укртрансгазу» возможность привлекать инвестиции, в результате это обеспечит компании надежные доходы в будущем, а государству - стабильные налоговые поступления. Учитывая, что прибыль «Укртрансгаза» сегодня поступает исключительно от транспортировки газа внутри Украины, а объемы этой транспортировки также серьезно упали, положение компании, мне кажется, сегодня не очень розовым».

Стоит отметить, что немецкий эксперт продемонстрировал в ходе круглого стола не только прекрасное знание русского языка, но и украинских реалий. «Нас беспокоит вопрос о том, хватит ли у украинских политиков мудрости для решения структурных вопросов в украинской газотранспортной системе, несмотря на предвыборную борьбу за кресло президента, а может быть и за депутатские мандаты», - сказал он. При этом эксперт добавил, что «в отношении модернизации ГТС право первого удара по мячу принадлежит Украине, так как мяч находится на ее территории. От первого удара зависит будущее всей системы и реакция остальных игроков. Желаю, чтобы первый удар не выбил мяч за пределы поля».

Между тем, независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут убежден, что брюссельская декларация никоим образом не принуждает правительство проводить какие-то действия в плане изменения собственника в газораспределительном секторе. «Правительство, насколько я понимаю из противоречивых заявлений, которые от него исходят, хочет взять под контроль те финансовые потоки, которые поступают в облгазы от потребителей – населения, коммунальной энергетики. Стремление правительства заключается в том, чтобы передать эти финансовые потоки под контроль той менеджерской команде, которая сегодня есть в «Нафтогазе». То есть, ничего кардинально нового, кроме наличия определенного частного интереса у людей, которые будут организовывать контроль за финансовыми потоками облгазов в личных и политических интересах тех, кто лоббировал их назначение на должности, не предвидится», - подчеркивает А.Нарбут.

Он убежден, что своими действиями в плане реприватизации облгазов Кабмин не добавит ни инвестиций, ни надежности, ни безопасности их работе. «Это одна из тех акций, которая говорит о консолидации финансовых потоков в преддверии политических боев. Понятно, что бизнес, который поддерживает сегодня политиков, не горит желанием жертвовать все новые и новые средства на политическую борьбу, а сражения, так или иначе, предстоят серьезные. Поэтому правительство ищет финансовые ресурсы», - еще раз отметил эксперт. По его мнению, из терминологически невыверенных заявлений премьера и Кабмина можно сделать только такой вывод.

«Действительно, под крышей облгазов существуют матрешки – частные компании, которые на агентских схемах распоряжаются финансами, это известно всем профессионалам, работающим в этой сфере. У правительства достаточно рычагов для того, чтобы, обойдясь без деклараций о реприватизации облгазов, взять под контроль их финансовые потоки. Была идея создать госкомпанию «Газовые сети» для того, чтобы просто взять на себя всю ответственность по поставкам газа, ведь трубы остаются государственными. Оставалось только создать структуру, которая бы более эффективно распоряжалась средствами облгазов. Но сегодня эта компания находится в состоянии ликвидации и этим все сказано», - считает А.Нарбут.

В который уже раз нам напоминают, что крупный бизнес у нас не возможен вне политики и наоборот. Таковы неписаные правила и тут уж кто сильнее, тот и прав. Для нас, в принципе, не должно быть важно отстоит ли Фирташ остатки своих газовых активов, или потерпит окончательное поражение в борьбе с Тимошенко. Речь о другом, вместо Фирташа «смотрящим» за облгазами будет поставлен нужный нынешнему правительству человек и все останется, как и было. То есть, не так как должно быть, не так как хочет Европа, а главное не так, как хотелось бы нам. Более 80% населения Украины являются потребителями газа, именно мы заинтересованы в том, чтобы облгазы, имели прозрачную структуру и всем было бы понятно, куда идут наши деньги.

P.S. или предвосхищая российский заказ

Поскольку дальнейшая судьба «недоприватизированных» облгазов неразрывно связана с перспективами модернизации ГТС Украины, то в заключение еще несколько слов относительно брюссельской декларации.

А.Нарбут убежден, что «в действиях правительства нет даже того, что можно было бы назвать красивой имитацией реализации декларации. Ни что так не пугает, как готовность правительства в угоду тем или иным политическим дуновениям тормозить реализацию брюссельской декларации, так как в этом нет заказа, в этом есть желание предвосхитить этот заказ. Ведь понятно, что брюссельская декларация выгодна России, если она хочет контролировать ГТС Украины, единственная возможность сделать это цивилизованно, потому что нецивилизованно это сделать не дадут европейцы».

Развивая футбольные аллегории немецкого эксперта в отношении реализации брюссельской декларации, от себя добавлю, что украинское правительство похоже на футболиста, застывшего с мячом в руках на линии поля. Вместо того, чтобы ввести мяч в игру, оно оглядывается в поисках ближайших кустов с явным намерением этот мяч туда зафутболить, оставив остальных игроков в полном недоумении…

Петр Черных (УНИАН)