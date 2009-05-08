Energy Standard Fund получил контроль над ЛЭО
Разрешение АМК
Антимонопольный комитет Украины (АМК) дал разрешение компании Energy Standard Fund Ltd (Лимасол, Кипр) получить контроль над энергоснабжающей компанией ООО «Луганское энергетическое объединение».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Справка УНИАН. ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) является монополистом по поставкам электроэнергии в Луганской области – крупном промышленном регионе Украины с большой долей предприятий угольной, металлургической, химической промышленности и тяжелого машиностроения.
В состав организации входят шесть филиалов, каждому из которых подчинены несколько районных энергосетей.
ЛЭО осуществляет передачу и поставку электроэнергии через электросети, ранее принадлежавшие компании "Луганскоблэнерго".
Одними из учредителей ЛЭО являются АКБ «Укрсоцбанк» и его дочерняя структура ООО ТД "Застава" (Киев). 75% ЛЭО принадлежало паевым инвестиционным фондам, которые находятся в управлении компании по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент", связываемой с российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.