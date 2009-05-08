На Полтавщине введен особый режим надзора

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору ввел в Полтавской области особый режим надзора за предприятиями газового хозяйства и организациями, которые обслуживают дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Полтавской области, с начала года в области произошло два несчастных случая, связанные с использованием газа в быту. Погибли три человека.

«В связи с ростом количества аварий, связанных с использованием газа в быту, с 12 мая Госгорпромнадзор вводит особый режим надзора за предприятиями газового хозяйства и организациями, которые обслуживают дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Особый режим надзора предусматривает дополнительное количество проверок, которые будут осуществлять 8 мобильных групп в составе инспекторов Госгорпромнадзора в области, представителей местных органов власти, МЧС и специализированных предприятий газового хозяйства (СПГГ).