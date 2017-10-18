Гройсман отчитался: энергосистема Украины полностью готова к зиме

Энергосистема Украины была модернизирована в межотопительный период, и на сегодня она полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Сегодня вся система энергетического обеспечения полностью готова к осенне-зимнему периоду. Как нам не мешали это сделать, но мы проводили модернизацию системы. Также мы развиваем атомную энергетику, которая, мы считаем, имеет большие перспективы», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон.

До начала этого периода, 9 октября вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил о 100% готовности Украины к прохождению отопительного сезона. Также наша страна уже накопила 16,8 млрд куб. м газа, тогда как в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.