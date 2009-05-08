Аверс “Одесса-Броды” сохранит нефтетранспортную систему страны

Переход на использование нефтепровода “Одесса-Броды” в аверсном режиме позволит сохранить загрузку нефтетранспортной системы Украины на приемлемом уровне.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент Киевского международного энергетического клуба, экс-глава правления компании «Укртранснафта» Александр ТОДИЙЧУК, комментируя распоряжение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим работы.

А.ТОДИЙЧУК убежден в необходимости аверсного использования «Одесса-Броды» в связи с уменьшением транзита нефти через территорию Украины. «В прошлом году объем транзита нефти через территорию Украины сократился на 10 млн. тонн. Нас много раз пугали тем, что запуск «Одесса-Броды» в аверсном режиме приведет к тому, что Россия уменьшит объемы прокачки нефти через Украину. Но сегодня наша нефтетранспортная система и так загружена менее чем на 1/3 своей мощности и в будущем загрузка будет снижаться, так что, даже не запуская «Одесса-Броды» в аверсном режиме, мы можем лишиться всей своей нефтетранспортной системы», - отмечает эксперт.

По его мнению, аверс «Одесса-Броды» это «возможность выживания для нефтетранспортной системы не только Украины, но и Словакии, Чехии и Венгрии, так как в этих странах также падают объемы прокачки нефти через нефтепровод «Дружба». При этом А.ТОДИЙЧУК считает, что «после запуска «Одесса-Броды» в реверсном режиме Украина ничего не приобрела, она только год из года продолжала терять».

Говоря о негативном отношении к аверсному использованию «Одесса-Броды» со стороны российского правительства, эксперт не исключает возможности достижения компромисса с Россией в этом вопросе. «Нужно садиться за круглый стол и пытаться договариваться. Мы уже предлагали россиянам перекачивать через «Одесса-Броды» российскую легкую нефть, которая идет в порт Туапсе, а затем танкерами через Босфор. Мы показали им экономическую выгоду такого варианта. Но с другой стороны, учитывая, что мы каждый год теряем загрузку своей нефтетранспортной системы, а Россия не предлагает адекватных вариантов для компенсации этих потерь, нам бояться нечего», - подчеркнул А.ТОДИЙЧУК.

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Как сообщал УНИАН, 5 мая на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти о дальнейшем эффективном продвижении идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре Президент Виктор ЮЩЕНКО потребовал от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса-Броды» в аверсный режим.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Российской Федерации Игорь СЕЧИН на встрече с Еврокомиссаром по энергетике Андрисом ПИБАЛГСОМ заявлял, что эксплуатация нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме создаст новые риски для поставок энергоносителей из России в Европу.

Вице-премьер напомнил, что 24 апреля 2009 г. в Польше было утверждено технико-экономическое обоснование проекта консорциума "Сарматиа". Это, по его словам, "может запустить механизм реализации аверсной прокачки нефтепровода «Одесса-Броды» и в результате привести к перебоям уже не только в поставках газа, но и в поставках нефти на НПЗ Восточной и Центральной Европы".

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее – танкерами через черноморские проливы.