Цены на нефть держатся выше $58 за баррель

Цены на нефть малоподвижны утром в четверг: поддержкой рынку остаются превысившее прогнозы снижение недельных запасов сырья в США и перспектива продления пакта ОПЕК+.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,02 процента до $58,16 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,01 за баррель, на 0,06 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США уменьшились на 5,73 миллиона баррелей до 456,49 миллиона за неделю к 13 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 4,2 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

По данным EIA, добыча нефти в США за указанный период сократилась на 11 процентов до 8,4 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с июня 2014 года.

Аналитики связывают снижение добычи с последствиями прошедшего по американскому побережью Мексиканского залива тропического шторма «Нейт».

В пользу рынка также сыграли сообщения о возможном продлении глобального нефтяного пакта ОПЕК+ на 9 месяцев. По словам источников, нефтекартель и не входящие в него производители, участвующие в сделке, склоняются к такому решению. Срок действия текущего соглашения заканчивается в марте 2018 года.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке.

«Перспектива ограничения предложения сырья из так называемой «Хрупкой пятёрки» нефтедобывающих государств – Ирана, Ирака, Ливии, Нигерии и Венесуэлы, – сохраняется. Так, экспорт из северного Ирака в настоящий момент находится под угрозой из-за обострившихся отношений между региональным правительством Курдистана и Багдадом с Турцией, а теперь прибавьте к этому отказ (президента) США сертифицировать выполнение Ираном ядерного соглашения», – говорится в аналитической заметке Citi.