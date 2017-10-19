Суд разрешил взыскать имущество и счета "Газпрома" по иску АМКУ на 171 миллиард гривень

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета и Государственной исполнительной службы и разрешил взыскать с российского газового монополиста «Газпром» не только счета, но и все имущество компании, которая ранее была оштрафована АМКУ за нарушение конкурентного законодательства Украины на сумму 171 млрд грн. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Читайте такжеСуд разрешил взыскать с "Газпрома" 80 миллионов гривень в бюджет Украины

«Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и Исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд грн», - написал он, добавив, что если до сих пор можно было взыскивать только деньги «Газпрома», которые размещены на банковских счетах компании, то теперь взыскание распространяется и на все имущество должника.

По словам министра, решение суда будет обнародовано через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов «Газпрома» в Украине, а также поиск правовых механизмов для такого ареста активов компании за рубежом.

В середине сентября 2017 года Верховный суд Украины признал необоснованной жалобу «Газпрома» на предыдущие решения судов.