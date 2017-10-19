Дания может не пустить на свою территорию российский "Северный поток-2"

Парламент Дании 30 ноября примет закон, который даст правительству право запрещать проекты в датских территориальных водах не только на основании экологических соображений, как сейчас, а мотивируя это угрозой национальной безопасности. Об этом «Известиям» рассказали в трех парламентских партиях страны.

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В Копенгагене не скрывают, что де-факто новый законопроект направлен против главного энергопроекта России в Европе — газопровода «Северный поток-2», который должен проходить в том числе через территориальные воды Дании. В пресс-службе компании заявили, что обеспокоены позицией Копенгагена. Однако новый закон не остановит реализацию проекта, а заставит лишь скорректировать маршрут.

Как пишет издание, пока давать зеленый свет или же отвергать проекты трубопроводов, проходящих по территории Дании, в том числе в ее территориальных водах, может Министерство по энергетике и климату — лишь по соображениям экологического характера. Правительство страны выдвинуло законодательную инициативу, которая позволит отвергать такие проекты на основании угрозы безопасности Дании и противоречия интересам ее внешней и оборонной политики.

«Пока прошло лишь первое слушание законопроекта, впереди еще два. Но подавляющее большинство депутатов поддерживают инициативу, и закон будет принят», - сказал зампредседателя комитета датского парламента по внешней политике от крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Ник Хеккеруп.

Финальное голосование намечено на 30 ноября, сообщил парламентарий от главной правящей Либеральной партии, также входящий в комитет по внешней политике, Майкл Аастреп Йенсен. Это значит, что уже в начале нового года закон может вступить в силу.

Как именно может измениться конфигурация будущего газопровода, в компании «Северный поток-2» пока не говорят. Однако официальный представитель компании Йенс Мюллер признал, что в компании внимательно следят за событиями в Дании и продумывают возможные альтернативы.

Один из вариантов, уверены эксперты, — перекинуть газопровод из территориальных вод Дании в исключительную экономическую зону, где возможности что-либо блокировать у Копенгагена, по международному морскому праву, уже нет.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».