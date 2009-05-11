Путин не намерен «субсидировать» экономики бывших республик СССР

Россия больше не намерена субсидировать экономики бывших республик СССР.

Как сообщили УНИАН в правительстве России, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в интервью японским СМИ накануне визита в Токио.

«На протяжении длительного времени - 15 лет - Россия шла навстречу своим партнерам - бывшим республикам Советского Союза и продавала им энергетическое сырье по ценам в несколько раз ниже мировых. За это время мы субсидировали экономики этих стран на десятки миллиардов долларов», - сказал В.ПУТИН.

«Мы считаем, что этот период закончился. Нужно переходить на рыночные отношения. И после известных печальных и тяжелых событий конца прошлого - начала этого года нам все-таки удалось выйти на договоренности с Украиной и зафиксировать эти договоренности в контрактных обязательствах с обеих сторон - что мы переходим именно на рыночные отношения по цене и по транзиту. И это самая главная, основная гарантия стабильности отношений в этой сфере», - уверен он.

Кроме этого, он заверил, что Россия не использует свои энергопотоки в отношениях с другими странами. «Россия торгует своими ресурсами, и мы хотим торговать этими ресурсами на рыночных основаниях, по рыночным мировым ценам. Есть признанные международные правила, и есть признанная международная формула определения цены как самого товара, так и транзитных услуг», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, украинские партнеры согласились с позицией РФ и после подписания соответствующих контрактов поставки идут без всяких сбоев.

«До сих пор наши украинские партнеры обеспечивали необходимые платежи. У нас есть договоренность, зафиксированная в контракте. При первом же сбое в платежах наши компании имеют право потребовать 100-процентной предоплаты. А если предоплаты не будет, то мы имеем право сокращать поставки», - напомнил он.

В тоже время, В.ПУТИН надеется, что до сокращение поставок газа не дойдет. «Мы понимаем сложности, с которыми сталкиваются экономики стран - потребителей. Но все страны обеспечивают платежи. Мы рассчитываем, что это будут делать все без исключения партнеры и в Западной, и в Восточной Европе, и наши ближайшие соседи», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что формула цены на газ тесно связана с ценой на мировых нефтяных биржах, с мировой ценой на нефть. «Цена на нефть падает, и цена на газ тоже падает. И это справедливый подход», - сказал он.

«Более того, мы готовы даже вместе с нашими партнерами изучить возможность оказания им какой-то поддержки в поиске финансовых ресурсов для обеспечения этих платежей, но платить ни за кого мы больше не будем», - подчеркнул В.ПУТИН.