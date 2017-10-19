Вместо донецкого: ДТЭК Ахметова увеличил закупку угля из Западной Украины

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК увеличил закупку угля газовых марок у государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна в явнаре-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% - до 521 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"ДТЭК Энерго" за 9 месяцев 2017 года закупил у государственных шахт Львовско-Волынского бассейна 521 тысячу тонн угля. Увеличение закупок на 6,3% по сравнению с прошлым годом вызвано увеличением производства электроэнергии на ТЭС, работающих на газовой группе углей, в связи с остановкой поставок антрацита из-за блокады ОРДЛО и приоритизацией развития собственного производителя", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в сентябре с шахт Западной Украины для потребности "ДТЭК Западэнерго" было отгружено 75 тысяч тонн угля. По сравнению с сентябрем 2016 года увеличение закупки составило 39%.

Как сообщал УНИАН, в результате военных действий на Донбассе и, как следствие, нехватки энергетического угля в стране в 2016 году компания "ДТЭК Энерго" импортировала уголь газовой группы из Польши, нарастила собственную добычу, а также начала выкупать весь доступный объем угля, который добывают государственные предприятия, в частности, "Первомайскуголь", "Красноармейскуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь" и "Волыньуголь".

В начале июня и. о. гендиректора компании "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил, что холдинг планирует в этом году покупать уголь газовой группы у государственных шахт в режиме 50 тысяч тонн в месяц.

По данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-августе 2017 года сократилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,175 миллиона тонн. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 16,4%, - до 4,4 миллиона тонн.