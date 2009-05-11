Пожар на газопроводе в Москве потушен через 15 часов

Пожар на газопроводе в Москве, вспыхнувший в ночь на воскресенье в результате взрыва газа, потушен через 15 часов после возникновения.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил начальник пресс-службы столичного МЧС.

Взрыв на газопроводе произошел в воскресенье около полуночи. За взрывом последовал пожар, высота пламени достигала, по разным оценкам, от двухсот до трехсот метров.

Для перекрытия газа в аварийной трубе были закрыты семь задвижек.

«Приступить к тушению горящего факела пожарные не могли до полного выхода газа из трубы в целях безопасности, чтобы не допустить повторного взрыва», - сообщили в МЧС.

Сейчас рабочие, коммунальные экстренные службы приступили к восстановительным работам.

Как сообщал УНИАН, ЧП на юго-западе Москвы произошло около 00:20 по московскому времени. По свидетельствам очевидцев, первоначально был слышен сильный звук выходящего газа, похожий на рев взлетающего реактивного самолета, после чего примерно спустя минуту произошло возгорание разлившегося газа, и только после этого возник горящий факел высотой с 20-этажный дом. В момент возгорания на участке Мичуринского проспекта, прилегающего к месту ЧП, почти не было автомобилей.