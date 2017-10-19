Реформа в действии: облгазы начали первые выплаты за пользование госсетями

Облгазы заключили с Министерством энергетики и угольной промышленности договоры аренды государственных газораспределительных сетей (ГРС) и уже осуществили первые выплаты за пользование этими активами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Читайте такжеСписывали на "мертвые души": "Нафтогаз" рассказал о воровстве газа облгазом

"Минэнергоугля порадовало результатами своей работы. На сегодня заключены фактически со всеми предприятиями, эксплуатирующими газораспределительные сети, соответствующие соглашения. Пошли первые выплаты за пользование трубой, которая принадлежит государству", - написал он.

Также Кистион добавил, что Фонд государственного имущества завершил инвентаризацию ГРС.

Как сообщал УНИАН, закон "О рынке природного газа", который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году, и вступил в силу с 1 октября прошлого года.

Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться на условиях договоров ответственного ведения. Отмечается, что эти договоры были введены постановлением Кабмина №770 от 20 августа 2012 года, которое уже отменено.

По информации народных депутатов, которые выступили инициаторами принятия законопроекта о переходе к аренде ГРС и установлении платы за аренду, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 миллионов гривень.

21 февраля этого года Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергоугля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

12 июля правительство поддержало и направило в Верховную Раду проект закона, который снимает запрет на концессию и аренду газораспределительных систем (ГРС) или их составляющих, владельцем которых является государство.