Госгеонедр выдала "Укргазвыдобування" 9 спецразрешений на добычу газа

Государственная служба геологии и недр выдала крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування" 9 спецразрешений для проведения разведки и добычи природного газа. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы службы Олег Кирилюк.

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"Мы выдали "Укргазвыдобування" 9 спецразрешений на пользование недрами. Из которых, четыре - на новые участки недр (Розумовско-Мажаровская, Мерченковская, Тархановская, Максимец-Быстрицкая площади), два - на продление срока действия предыдущих спецразрешений (Буцивская площадь, Степное), два бланка на внесение изменений (Куличихинское и Косовское месторождения) и один - на добычу углеводородов (Добрянское месторождение)", - написал он.

По словам Кирилюка, Госгеонедр прилагает все усилия для своевременного продления и предоставления спецразрешений для "Укргазвыдобування".

Такое решение приветствовал глава компании Олег Прохоренко.

"Укргазвыдобування" приветствует начатый более месяца назад процесс восстановления сотрудничества с Госгеонедр - органом исполнительной власти, роль которого состоит в обеспечении энергетической независимости Украины трудно переоценить", - написал Прохоренко на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что это еще не победа, а скорее - восстановление нормального рабочего процесса.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в госкомпании "Укргазвыдобування" заявили, что бездеятельность Госгеонедр в отношении продления для "Укргазвыдобування" специальных разрешений на добычу газа может привести к сокращению годовой добычи компанией на 3 миллиарда кубометров, а также потерям 28 миллиардов гривень бюджетных средств.

"Укргазвыдобування" также обратилась в Окружной административный суд Киева на действия Госгеонедр в отношении продления спецразрешений. После этого, в начале сентября компания получила от госоргана спецразрешения на добычу газа на трех месторождениях.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.