В ЕС нет единодушия относительно переговоров с Россией о "Северном потоке-2" – Юнкер

В ЕС нет единодушия о предоставлении Еврокомиссии мандата на проведение переговоров с Россией по проекту газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 19 октября, выступая после завершения первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает Радио Свобода.

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«Единодушного согласия между странами ЕС относительно мандата на ведение переговоров Европейской комиссии с Россией нет. Я ознакомил лидеров 28 государств-членов с позицией Еврокомиссии. Ее поддержали многие страны. Но немало государств также считают, что нет необходимости предоставлять Еврокомиссии этот мандат. Во всяком случае, мы решили, что Европейский совет должен дальше над этим вопросом работать», – отметил Юнкер.

Справка УНИАН.Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».

Завершить строительство трубы «Газпром» планирует до конца 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. «Газпром» единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. В финансировании проекта принимают участие Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, которые обязались предоставить до 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, или примерно по 950 млн евро каждая.