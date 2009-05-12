Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 11 мая, незначительно понизились, отреагировав на падение американских биржевых индексов к закрытию торгов на фондовых рынках, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,13 доллара - до 58,50 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,66 доллара - до 57,48 доллара за баррель.